Son Dakika Haberleri: Eve Tuvalet Havalandırmasından Giren 2 Hırsız, Yakalandı

Eve Tuvalet Havalandırmasından Giren 2 Hırsız, Yakalandı

1 saat önce

ADANA'da, hırsızlık amacıyla Suriyeli gençlerin kaldığı tek odalı eve giren 2 şüpheliden biri gelen seslere uyanan gençler tarafından, diğeri de polis ekiplerince yakalandı.

Eve Tuvalet Havalandırmasından Giren 2 Hırsız, Yakalandı, System.String[]
ADANA'da, hırsızlık amacıyla Suriyeli gençlerin kaldığı tek odalı eve giren 2 şüpheliden biri gelen seslere uyanan gençler tarafından, diğeri de polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla tek odalı bir eve tuvalet havalandırmasından giren 2 kişi, burada yaşanan Suriyeli 5 gençlerin para ve telefonlarını çalmak istedi. Bu sırada uyanan gençler ile 2 şüpheli arasında arbede çıktı. Gençler şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüpheli ise kurusıkı tabanca ile havaya ateş açıp, tehditler savurduktan sonra çaldığı iki cep telefonu ile kaçtı. Yakaladıkları şüphelinin ellerini puşi ile bağlayan gençler, çağırdıkları polis ekibine teslim etti. Polis, eşkalini belirlediği diğer şüpheliyi ise olay yerinin yakınlarında çaldığı cep telefonları ve kurusıkı tabanca ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen hırsızlık malzemeleri ile birlikte Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:25 Kaynak: DHA

Adana, Polis, Güncel
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