Eve ve apartmana giren yılanları itfaiye ekibi yakaladı
4 saat önce
Osmaniye'de bir apartman ve eve giren iki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:23 Kaynak: AA
'de bir apartman ve eve giren iki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı. Yeni Mahalle
'de bir apartmanın merdivenlerinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatla yakaladı.
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'ya ait eve giren yılan, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ekipler, yılanları doğaya bıraktı.
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