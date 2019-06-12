Son Dakika Haberleri: Eve ve apartmana giren yılanları itfaiye ekibi yakaladı
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Eve ve apartmana giren yılanları itfaiye ekibi yakaladı

4 saat önce

Osmaniye'de bir apartman ve eve giren iki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Eve ve apartmana giren yılanları itfaiye ekibi yakaladı, System.String[]
Osmaniye'de bir apartman ve eve giren iki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.
Yeni Mahalle'de bir apartmanın merdivenlerinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatla yakaladı.
Pazar Mahallesi'nde de Yusuf Kaya'ya ait eve giren yılan, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ekipler, yılanları doğaya bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:23 Kaynak: AA
Osmaniye, İtfaiye, Güncel
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