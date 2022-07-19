Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi

19.07.2022 15:10
Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 1 kilo 494 gram esrar ile 120 kök kenevir bitkisi ile ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 1 kilo 494 gram esrar ile 120 kök kenevir bitkisi ile ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Emirdağ ilçesi Elhan köyünde ikamet eden A.A., isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirerek piyasada sattığı yönünde istihbarat aldı. Aldığı bilgi üzerine harekete geçen ekipler ardından A.A., isimli şahsın ev ve eklentilerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada 1 kilo 494 gram esrar ile 120 kök kenevir bitkisi ile ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:44:52. #1.11#
SON DAKİKA: Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement