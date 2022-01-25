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Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi - Son Dakika

Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi

25.01.2022 12:09
Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi

HATAY'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda sera sistemiyle yetiştirilen 36 kök Hint keneviri ve 240 gram kubar esrar ile Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

HATAY'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda sera sistemiyle yetiştirilen 36 kök Hint keneviri ve 240 gram kubar esrar ile Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinin Kışlasaray Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, iklimlendirme yöntemi kullanılarak sera sistemiyle yetiştirilmiş boyları 15 santim ile 1 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri ve 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemindeki araç ve gereçlere el konuldu.Evde ayrıca Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 481 sikke, 114 yüzük, 2 metal bilezik, 9 mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak ve 2 hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı.


Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi
Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi
Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi
Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi
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Hint Keneviri, Helenistik, Esrar, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eve yapılan baskında uyuşturucu ve sikkeler ele geçirildi - Son Dakika
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