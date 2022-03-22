Eve yerleştirilen gizli kamera ortaya çıkardı! Bakıcıdan 80 yaşındaki kadına akıl almaz işkence - Son Dakika

İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası M.K D. bakımıyla ilgilenen bakıcının şiddetine uğradı. Yaşlı kadının kızı H.U., annesindeki izleri görünce annesini doktora götürdü. Doktorlar, şişliğin 'boksör travması' olarak tanımladı. Eve gizli kamera yerleştiren H.U. annesine uygulanan insanlık dışı görüntüleri kayıt altına aldı.

8 yıl hapsi istenen bakıcı iyi hal indirimli cezayla 26 gün içinde tahliye edilirken, geriye bir gün tokat, bir gün tekme yiyip, saçlarından sürüklenip, düştükçe kaldırılıp acımasız bakıcının eziyetlerine maruz kalan kadının mağduriyeti kaldı.

Okuyanların da görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay

Kadıköy Suadiye'de Türkmenistanlı uyruklu bakıcı M.S.A., 80 yaşındaki alzheimer hastası M.K.D.'ya şiddet gösterdi. 4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmayan kadın; Bir gün tokat, bir gün tekme attı.

BOĞMAYA KALKTI!

Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

HASTALIK SANILDI, BOKSÖR TRAVMASI ÇIKTI

Alzehimer hastası M.K.D.'nin yaşadığı dram aslında geçtiğimiz yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki yaşlı kadının kızı annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar.

GİZLİ KAMERA KORKUNÇ ŞÜPHEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Durumdan şüphelenen M.K.D.'nin kızı, annesi ve bakıcının yalnız kaldığı eve gizli kamera yerleştirdi. Yaşanan vahşet kameraya yansıdı. Öyle ki bakıcının kamerayı fark ettiği anlara ilişkin görüntüler, bakıcının yüzündeki dehşeti de ortaya koydu. Görüntüleri izleyen yaşlı kadının kızı şoke oldu. Annesi değişik tarihlerde işkenceye maruz kalmıştı. Görüntülerle emniyetin yolunu tutan kadın, bakıcıdan şikayetçi oldu.