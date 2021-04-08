Evelo Biosciences ve Abdul Latif Jameel Health'ten iş birliği - Son Dakika

Evelo Biosciences ve Abdul Latif Jameel Health'ten iş birliği

08.04.2021 14:15
Evelo Biosciences ve Abdul Latif Jameel Health'ten iş birliği, System.String[]

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Evelo Biosciences ile Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de modern tıbbi bakıma erişimi kolaylaştırmak üzere faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Abdul Latif Jameel Health, 1,7 milyar insanı kapsayan gelişmekte olan pazarlarda...

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Evelo Biosciences ile Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de modern tıbbi bakıma erişimi kolaylaştırmak üzere faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Abdul Latif Jameel Health, 1,7 milyar insanı kapsayan gelişmekte olan pazarlarda enflamatuar hastalıklar ve Kovid-19 için yeni tedavi ürün adayını geliştirmek ve ticarileştirmek için yaptığı stratejik iş birliğini duyurdu.

Abdul Latif Jameel Health ve Evelo'dan yapılan açıklamaya göre, ağız yoluyla verilen ilaçlarda yeni bir yöntem geliştiren bir klinik evre biyoteknoloji şirketi olan Evelo Biosciences ve dünya çapında gelişmekte olan pazarlarda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele alırken uygun fiyatlı modern tıbbi bakıma erişimi hızlandırmaya odaklanan Abdul Latif Jameel Health, Evelo'nun önde gelen enflamasyon ürünü adayı ilacını geliştirmek ve ticarileştirmek için Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'yı (MENAT bölgesi) kapsayan stratejik bir iş birliği gerçekleştirdikleri duyurdu.

Abdul Latif Jameel Health'in ilk biyoteknoloji lisans anlaşması olan iş birliğinin, gelişmekte olan seçilmiş pazarlardaki kişilerin Evelo'nun önde gelen enflamasyon ve ilgili sağlık otoriteleri tarafından onaylandığı takdirde kullanılacak Kovid-19 terapötik ürünü adayı ilaca erişimini hızlandırması bekleniyor.

Abdul Latif Jameel Health'in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika gibi yüksek büyüme gösteren pazarlarda uygun fiyatlı modern sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırma ve karşılanmayan tıbbi bakımı ele alma vizyonunu ortaya koyan anlaşma, Evelo'nun enflamatuar hastalıklardaki liderliğini ve Abdul Latif Jameel'in bölgesel dağıtım uzmanlığını birleştirecek.

Evelo ve Abdul Latif Jameel Health, anlaşma ile gelişmekte olan dünyanın en hızlı büyüyen nüfuslarında ve büyüyen ekonomilerde tıbbi bakıma erişimdeki önemli eşitsizlikleri ele almak için çalışacak.

"Hedefimize ulaşmada doğru bir iş birliği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evelo İcra Kurulu Başkanı Ph.D Simba Gill, 20 yılı aşkın süredir Abdul Latif Jameel Health Üst Yöneticisi (CEO) Akram Bouchenaki ile çalışma ayrıcalığına sahip olduğunu belirterek, "Kendisi, Gilead'deki görevinden bu yana bu bölgede başarılı işletmeler oluşturma ve geliştirme konusunda derin bir deneyime sahip. Akram'ın liderliği; Abdul Latif Jameel'in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da sahip olduğu kapsamlı dağıtım uzmanlığı ile birleştiğinde bu iş birliğini, yüz milyonlarca insan için çok çeşitli enflamatuar hastalıkları ele almak üzere ilaçlar geliştirme ve ticarileştirme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak ideal bir iş birliği haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Abdul Latif Jameel Health İcra Kurulu Başkanı Akram Bouchenaki de gelişen dünyada milyonlarca insana ilaç götürmek için Evelo ile iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini aktararak, "Evelo'nun enflamatuar hastalıklardaki etkili çalışması, Simba Gill ile uzun süreli ilişkimizin birleşmesi sayesinde Evelo'nun dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden bazılarında sağlık hizmetlerimizi başlatıp hızla büyütmek için doğru iş birlikçi olduğunu yeniden teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık hizmetlerine erişim temel insan hakkı"

Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Jameel ise MIT'de Jameel Clinic ve Imperial College London'da Jameel Institute kurucularından, uluslararası bir organizasyon olan Community Jameel de dahil olmak üzere, Jameel ailesinin daha iyi bir gelecek için inovasyon yapma konusunda uzun süredir devam eden taahhüdünü tekrarladı.

Jameel, sağlık hizmetlerine erişimin, insanların nerede yaşadığına veya ekonomik araçlarına bakılmaksızın tıpkı su veya barınma gibi inkar edilemez bir temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Zor ve çok yönlü bir sorun olmasına rağmen Evelo gibi dünya lideri biyoteknoloji uzmanlarıyla çalışan Abdul Latif Jameel Health, çözümün bir parçası olmaya kararlı." ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre, MENAT bölgesi içinde derin köklere sahip, çok çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren ve 2020'de 75. yıl dönümünü kutlayan Abdul Latif Jameel, bugün 6 kıtada 30'dan fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir yatırımcı ve çeşitliliğe sahip bir şirket. Geniş bir bölgesel uzmanlık ve operasyon altyapısına sahip olan Abdul Latif Jameel, ihtiyacı olan herkesin etkili ve uygun fiyatlı ilaçlara erişimini hızlandırma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Evelo, Abdul Latif Jameel Health'in etkili ve uygun fiyatlı ilaçlar yaratmak için çalışan ilk biyoteknoloji iş ortağı olurken, Abdul Latif Jameel Health, MENAT bölgesinde bu vizyonu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için gereken kritik kaynakları sağlayacak.

Evelo Bioscienses ve Abdul Latif Jameel Health'in stratejik iş birliği yaptığı enflamatuar hastalıkların tedavisi için araştırma amaçlı geliştirilen oral ilaç olan atopik dermatitte ürün adayı için Evelo, yakın zamanda pozitif Faz 1b verileri bildirmişti. Evelo ayrıca, sedef hastalığında söz konusu ürün adayı için bir Faz 2 klinik çalışmanın yanı sıra salgın nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda iki çalışma yürütüyor. Söz konusu ürün adayının Faz 1b klinik çalışmalarından elde edilen veriler, enflamatuar hastalığın tüm aşamalarında hastaların tedavisi için güvenli, etkili, oral, uygun fiyatlı ve oda sıcaklığında stabil bir ilaç olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Nüfusu 2030 yılına kadar 1,7 milyara ve 2050 yılına kadar 2,5 milyara ulaşması beklenen Afrika kıtasına yapılan yıllık harcamanın 2030 yılına kadar 6,66 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Karşılanmamış önemli ihtiyaç devam ederken, belirli alanlarda, seçilen ilaçların kullanılabilirliği bazı Aşağı Sahra Afrika ülkeleri için kamuda yüzde 21 ve özel sektörde yüzde 22 gibi düşük oranlarda bulunuyor. Nüfusu şu anda 456 milyonun üzerinde olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sadece Arap bölgesindeki nüfusun ortalama yüzde 61'i sağlık hizmetlerine kolayca erişebiliyor ancak bu oran ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Evelo Biosciences ve Abdul Latif Jameel Health'ten iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Soldado, yıllar sonra içini döktü: Soldado, yıllar sonra içini döktü: "F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım" Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti

Son Dakika Haberleri
15:25 Esir kampındaymış gibi yaşayan lüks site sakinlerine bu kez basın cezası kesildi
15:18 Şarkıcı Coşkun Sabah, milyonluk yatırım yapıp tavuk çiftliği kurdu
15:14 Merkez Bankası toplam rezervleri son bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
15:06 Müge Anlı'nın programında "Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi" sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi
14:59 Hırsızlık yaparken yakayı ele veren iki kadın, önce soyundu sonra sokak ortasına tuvaletini yaptı
14:53 Tarihi bile belli oldu! Beyaz Show yeniden ekranlara dönüyor
14:47 Aşı krizini çözmeye çalışan İngiltere'den kritik adım! Sürü bağışıklığına giriyorlar
14:41 Merkez Bankası'nda yeni atama! Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı zirvede yerli aşıyla ilgili konuştu: Tüm insanlığın istifadesine sunacağız
14:30 Zincirleme kazada bir anda ortalık karıştı! Tekmeler havada uçuşunca polisler müdahale etti
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı         
14:55
Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi         
14:36
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi         
14:31
Müge Anlı'nın programında Müge Anlı'nın programında "Fidan cinsel organımın fotoğrafını çekti" itirafı sonrası stüdyo karıştı         
14:21
Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı         
13:59
Ortalık savaş alanına döndü! Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu Ortalık savaş alanına döndü! Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu         
13:31
28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti         
13:20
Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı         
12:52
Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı         
12:26
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu         
11:22
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı         
11:03
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 15:29:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evelo Biosciences ve Abdul Latif Jameel Health'ten iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei