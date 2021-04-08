Evelo Biosciences ve Abdul Latif Jameel Health'ten iş birliği

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Evelo Biosciences ile Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de modern tıbbi bakıma erişimi kolaylaştırmak üzere faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Abdul Latif Jameel Health, 1,7 milyar insanı kapsayan gelişmekte olan pazarlarda enflamatuar hastalıklar ve Kovid-19 için yeni tedavi ürün adayını geliştirmek ve ticarileştirmek için yaptığı stratejik iş birliğini duyurdu.

Abdul Latif Jameel Health ve Evelo'dan yapılan açıklamaya göre, ağız yoluyla verilen ilaçlarda yeni bir yöntem geliştiren bir klinik evre biyoteknoloji şirketi olan Evelo Biosciences ve dünya çapında gelişmekte olan pazarlarda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele alırken uygun fiyatlı modern tıbbi bakıma erişimi hızlandırmaya odaklanan Abdul Latif Jameel Health, Evelo'nun önde gelen enflamasyon ürünü adayı ilacını geliştirmek ve ticarileştirmek için Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'yı (MENAT bölgesi) kapsayan stratejik bir iş birliği gerçekleştirdikleri duyurdu.

Abdul Latif Jameel Health'in ilk biyoteknoloji lisans anlaşması olan iş birliğinin, gelişmekte olan seçilmiş pazarlardaki kişilerin Evelo'nun önde gelen enflamasyon ve ilgili sağlık otoriteleri tarafından onaylandığı takdirde kullanılacak Kovid-19 terapötik ürünü adayı ilaca erişimini hızlandırması bekleniyor.

Abdul Latif Jameel Health'in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika gibi yüksek büyüme gösteren pazarlarda uygun fiyatlı modern sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırma ve karşılanmayan tıbbi bakımı ele alma vizyonunu ortaya koyan anlaşma, Evelo'nun enflamatuar hastalıklardaki liderliğini ve Abdul Latif Jameel'in bölgesel dağıtım uzmanlığını birleştirecek.

Evelo ve Abdul Latif Jameel Health, anlaşma ile gelişmekte olan dünyanın en hızlı büyüyen nüfuslarında ve büyüyen ekonomilerde tıbbi bakıma erişimdeki önemli eşitsizlikleri ele almak için çalışacak.

"Hedefimize ulaşmada doğru bir iş birliği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evelo İcra Kurulu Başkanı Ph.D Simba Gill, 20 yılı aşkın süredir Abdul Latif Jameel Health Üst Yöneticisi (CEO) Akram Bouchenaki ile çalışma ayrıcalığına sahip olduğunu belirterek, "Kendisi, Gilead'deki görevinden bu yana bu bölgede başarılı işletmeler oluşturma ve geliştirme konusunda derin bir deneyime sahip. Akram'ın liderliği; Abdul Latif Jameel'in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da sahip olduğu kapsamlı dağıtım uzmanlığı ile birleştiğinde bu iş birliğini, yüz milyonlarca insan için çok çeşitli enflamatuar hastalıkları ele almak üzere ilaçlar geliştirme ve ticarileştirme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak ideal bir iş birliği haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Abdul Latif Jameel Health İcra Kurulu Başkanı Akram Bouchenaki de gelişen dünyada milyonlarca insana ilaç götürmek için Evelo ile iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini aktararak, "Evelo'nun enflamatuar hastalıklardaki etkili çalışması, Simba Gill ile uzun süreli ilişkimizin birleşmesi sayesinde Evelo'nun dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden bazılarında sağlık hizmetlerimizi başlatıp hızla büyütmek için doğru iş birlikçi olduğunu yeniden teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık hizmetlerine erişim temel insan hakkı"

Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Jameel ise MIT'de Jameel Clinic ve Imperial College London'da Jameel Institute kurucularından, uluslararası bir organizasyon olan Community Jameel de dahil olmak üzere, Jameel ailesinin daha iyi bir gelecek için inovasyon yapma konusunda uzun süredir devam eden taahhüdünü tekrarladı.

Jameel, sağlık hizmetlerine erişimin, insanların nerede yaşadığına veya ekonomik araçlarına bakılmaksızın tıpkı su veya barınma gibi inkar edilemez bir temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Zor ve çok yönlü bir sorun olmasına rağmen Evelo gibi dünya lideri biyoteknoloji uzmanlarıyla çalışan Abdul Latif Jameel Health, çözümün bir parçası olmaya kararlı." ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre, MENAT bölgesi içinde derin köklere sahip, çok çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren ve 2020'de 75. yıl dönümünü kutlayan Abdul Latif Jameel, bugün 6 kıtada 30'dan fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir yatırımcı ve çeşitliliğe sahip bir şirket. Geniş bir bölgesel uzmanlık ve operasyon altyapısına sahip olan Abdul Latif Jameel, ihtiyacı olan herkesin etkili ve uygun fiyatlı ilaçlara erişimini hızlandırma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Evelo, Abdul Latif Jameel Health'in etkili ve uygun fiyatlı ilaçlar yaratmak için çalışan ilk biyoteknoloji iş ortağı olurken, Abdul Latif Jameel Health, MENAT bölgesinde bu vizyonu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için gereken kritik kaynakları sağlayacak.

Evelo Bioscienses ve Abdul Latif Jameel Health'in stratejik iş birliği yaptığı enflamatuar hastalıkların tedavisi için araştırma amaçlı geliştirilen oral ilaç olan atopik dermatitte ürün adayı için Evelo, yakın zamanda pozitif Faz 1b verileri bildirmişti. Evelo ayrıca, sedef hastalığında söz konusu ürün adayı için bir Faz 2 klinik çalışmanın yanı sıra salgın nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda iki çalışma yürütüyor. Söz konusu ürün adayının Faz 1b klinik çalışmalarından elde edilen veriler, enflamatuar hastalığın tüm aşamalarında hastaların tedavisi için güvenli, etkili, oral, uygun fiyatlı ve oda sıcaklığında stabil bir ilaç olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Nüfusu 2030 yılına kadar 1,7 milyara ve 2050 yılına kadar 2,5 milyara ulaşması beklenen Afrika kıtasına yapılan yıllık harcamanın 2030 yılına kadar 6,66 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Karşılanmamış önemli ihtiyaç devam ederken, belirli alanlarda, seçilen ilaçların kullanılabilirliği bazı Aşağı Sahra Afrika ülkeleri için kamuda yüzde 21 ve özel sektörde yüzde 22 gibi düşük oranlarda bulunuyor. Nüfusu şu anda 456 milyonun üzerinde olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sadece Arap bölgesindeki nüfusun ortalama yüzde 61'i sağlık hizmetlerine kolayca erişebiliyor ancak bu oran ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.