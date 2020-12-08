Everest 86 santim "uzadı" - Son Dakika

Everest 86 santim "uzadı"

08.12.2020 19:28
Everest 86 santim

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te yapılan son ölçümler, dağın şimdiye kadar bilinenden 86 santimetre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te yapılan son ölçümler, dağın şimdiye kadar bilinenden 86 santimetre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Everest'in yüksekliği 8848.86 metre olarak belirlendi.Dünyanın en yüksek dağı Everest'te Çinli ve Nepalli bilim insanlarının yaptığı son ölçümlerde dağın yüksekliği 8848.86 metre çıktı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yapılan ölçümlerin sonucunu video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında dünya kamuoyuyla paylaştı.

Şimdiye kadar Everest'in yüksekliği ile ilgili veriler, Hintli araştırmacıların 1950'li yıllarda yaptığı ölçümlere dayanıyordu. Buna göre Everest'in yüksekliği 8848 metre olarak kabul ediliyordu. Daha sonra yapılan ölçümlerde de değişik sonuçlara varılmıştı.

Bunun üzerine Everest ile sınır komşusu olan Çin ve Nepal ortak ölçüm kararı almıştı.

Bavyera Bilim Akdemisi'nden Christian Gerlach, ölçümdeki farklılıkta yeni ölçüm teknikleri uygulanmasının yanı sıra tektonik plakalardaki kayma, 2015'teki şiddetli deprem gibi nedenlerin de etkili olmuş olabileceğini kaydetti. Gerlach, 2015'teki depremin Himalayalar'da yükseklik değişikliklerine yol açtığını, ayrıca iklim değişikliği nedeniyle kar tabakalarının erimesinin de ölçümlerde etkili olabileceğini kaydetti.

dpa/BK,HS

(c)

Everest 86 santim uzadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Everest 86 santim 'uzadı' - Son Dakika


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