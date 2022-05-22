Everest çevresinde 100'ü aşkın kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor - Son Dakika
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Everest çevresinde 100'ü aşkın kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor

22.05.2022 11:52
Everest çevresinde 100'ü aşkın kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor

Çin-Nepal sınırındaki Everest Dağı çevresinde nesli tükenmekte olan 106 ila 114 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor.

Çin- Nepal sınırındaki Everest Dağı çevresinde nesli tükenmekte olan 106 ila 114 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çinlilerin "Qomolangma" olarak adlandırdığı Everest Dağı'nın çevresindeki Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda türün varlığını sürdürmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan 3 bin ila 5 bin metre rakımdaki 11 bin 100 kilometrekarelik alanın 3 bin kilometrelik kısmında kar leoparı tespit çalışmaları yapıldı.

Yapılan gözlemlerde tüm bölgedeki kar leoparı nüfusunun 106 ila 114 olduğu tahmin edildi.

Çinli gayrimenkul şirketi Vanke'nin kurduğu vakfın Tibet Özerk Bölgesi Orman Hizmetleri ile yürüttüğü proje kapsamında, kar leoparları popülasyonunu izlemek ve yaşam alanlarını korumak için oluşturulan ağa, 11 milyon yuan (yaklaşık 1,63 milyon dolar) kaynak aktarıldı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, kar leoparını "tehlike altındaki türler" arasında sayıyor. Türün Himalayalar ve Orta Asya'daki dağlık bölgeleri içine alan 2 milyon kilometrekarelik yaşam alanının yüzde 60'ı Çin sınırları içinde bulunuyor.

Kar leoparlarının yaşam alanı insan müdahalesiyle giderek daralırken daha önce yaşadıkları bilinen pek çok yerdeki popülasyonlarının yok olmaya yüz tuttuğu gözleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Everest çevresinde 100'ü aşkın kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor - Son Dakika


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