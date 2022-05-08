Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde - Son Dakika
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Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde

08.05.2022 20:35
Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde

LHASA, 8 Mayıs (Xinhua) - Everest Dağı'nın etekleri, Mayıs ayında gelen erken yaza rağmen hala rüzgarlı ve karlı. Bir grup "hazine avcısı", dünyanın en yüksek zirvesinin 5200 metre rakımda bulunan ana kampa geldi.

LHASA, 8 Mayıs (Xinhua) - Everest Dağı'nın etekleri, Mayıs ayında gelen erken yaza rağmen hala rüzgarlı ve karlı. Bir grup "hazine avcısı", dünyanın en yüksek zirvesinin 5200 metre rakımda bulunan ana kampa geldi. Her gün şafak vakti çadırlarından kürek, kazma ve değişik şekil ve boylarda kaplarla yola çıkan ekip, görünmeyen hazineleri aramak için buzul, dere ve uçsuz bucaksız vahşi doğaya doğru yol alıyor. Hazine avcıları, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'daki Lanzhou Üniversitesi'nin Pan-Üçüncü Kutup Bölgesi Merkezi'nden buzul mikrobik araştırma ekibinin üyelerinden oluşuyor.

Ekip, Everest Dağı'nda kapsamlı bilimsel keşif gezisi yapan 270'ten fazla üyeden oluşan daha büyük bir bilimsel araştırma ekibinin bir parçası. Araştırmacılar, çıplak gözle görülemeyen mikrobik örnekler toplamak ve Everest Dağı'nın ekolojik koşullarını analiz etmekle sorumlu. Lanzhou Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Wang Wenqiang, "Bizim işimiz 'hazine için kazı yapmak' gibi görünüyor" diyerek, 5.200 metre ile 6.500 metre arasındaki yüksekliklerde buz, kar, hava, toprak, akarsu ve göller gibi farklı ortamlardan mikrobik örnekler topladıklarını belirtti.

Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde

Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan Çinli bilimsel keşif ekibinin üyeleri, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sonam Dorje/Xinhua)

Buzulların eriyen suyunun karışmasıyla nehir suyu Mayıs ayında hala buz gibi soğuk. Araştırmacıların numune almak ve su kütlesi ölçümü için nehre bıraktıkları konteyneri çıkarmak için bir gün beklemeleri gerekiyor. Doğu Rongbuk buzul bölgesindeki su örnekleme çalışmalarına başkanlık eden Zhang Weizhen, numunelerin toplandıklarında derhal gölgelik bir alana alınması gerektiğini söyledi. Zhang, "Güneş numunelere temas ederse, çalışmamız boşa gider" dedi. Öğle yemeği için önceden hazırlanmış ekmek ve kurabiyeleri olan ekip, hava kararana kadar ana kampa dönmüyor. Geri döndükten sonra da, toplanan numunelere işlem yapmaları gerekiyor.

Ekipteki diğer bir araştırmacı Liu Yang, su numunelerinde yer alan bakteri, virüs ve diğer organizmaların filtreleme ve tespit işleminin 48 saat içinde tamamlanması gerektiğini vurguladı. Liu, "İşlem zamanında yapılmazsa, su kütlesindeki mikrobik topluluk yapısı ve virütik özellikler büyük ölçüde değişerek deney sonuçlarını etkiliyor" dedi. Zhang, ekibinin, Everest Dağı buzullarındaki yüzey akışının araştırılması için, akarsuların karbon emme potansiyelinin değerlendirilmesi gibi ilk elden bilgiler sağlayacağını belirtti. Plana göre, buzul mikrobik araştırma ekibinin görevini 20 Mayıs gibi tamamlaması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde - Son Dakika


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