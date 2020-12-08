Everest Dağı'nın yüksekliği yeniden hesaplandı - Son Dakika

Çin ile Nepal, Everest Dağı'nın yüksekliğini 8 bin 848 metre 86 santimetre olarak açıkladı.

Çin ile Nepal, yeni hesaplamalara göre dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın yüksekliğini 8 bin 848 metre 86 santimetre olarak açıkladı. Zirvenin yüksekliği, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Nepal Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari tarafından karşılıklı gönderilen mesajlarla dünyaya duyuruldu. Yeni hesaplamanın, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı 70 kişilik araştırma ekibinin ve Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı veri işleme merkezindeki 46 teknisyenin çabaları sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi. Ekip 27 Mayıs'ta dağın zirvesine ulaşmış ve ölçümlere başlamıştı. Haziran sonu itibarıyla da araştırma ekibince toplanan tüm veriler jeodezik veri işleme merkezine teslim edilmişti.

(Cenk Özkömür/İHA)