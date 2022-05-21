Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı - Son Dakika
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Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı

21.05.2022 14:32

Everest Dağı'na tırmanan 19 yaşındaki Meksikalı genç dağcı zirvede org çaldı.

Everest Dağı'na tırmanan 19 yaşındaki Meksikalı genç dağcı zirvede org çaldı.

Juan Diego Martinez Alvarez adlı 19 yaşındaki Meksikalı dağcı Everest Dağı'nın zirvesine tırmanarak, zirveye ulaşan en genç Meksikalı dağcı unvanına sahip oldu. Juan Diego Martinez Alvarez bu rekorunun yanı sıra zirvede org çaldı. Everest'in zirvesindeki soğuğa aldırış etmeden eldivenlerini çıkararak enstrümanını çalan Alvarez'in o anları ekip arkadaşları tarafından kaydedildi.

Genç dağcı Alvarez ayrıca Everest'in zirvesine tırmanışını gerçekleştirdikten 27 saat sonra dünyanın 4'üncü en yüksek dağı olan 8 bin 516 metre yüksekliğindeki Lhotse'nin zirvesine tırmandı.

Dağcı Alvarez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendine inandığın sürece kesinlikle hiçbir şey imkansız değildir" ifadelerini kullanırken, yaşadığı tecrübeyi "8 bin metre yükseklikten sonra ölümü çok yakın hissetmeye başlıyorsunuz. Bu iş fiziksel ve ruhsal yorgunluğun ötesinde bir meydan okuma" sözleriyle dile getirdi.

Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı
Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı
Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı
Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı

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Kaynak: İHA

Everest Dağı, Juan Diego, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı - Son Dakika


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