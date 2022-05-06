Everest Dağı Zirvesine Çıkan Çinli Keşif Ekibi Ana Kampa Geri Döndü - Son Dakika
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Everest Dağı Zirvesine Çıkan Çinli Keşif Ekibi Ana Kampa Geri Döndü

06.05.2022 12:09
Everest Dağı Zirvesine Çıkan Çinli Keşif Ekibi Ana Kampa Geri Döndü

QOMOLANGMA DAĞI ANA KAMPI, 6 Mayıs (Xinhua) -- Dünyanın en yüksek zirvesi olan Qomolangma Dağı (Everest) zirvesine çıkan Çinli bilimsel keşif ekibi Perşembe günü dağdaki ana kampa güvenli şekilde geri döndü.

QOMOLANGMA DAĞI ANA KAMPI, 6 Mayıs (Xinhua) -- Dünyanın en yüksek zirvesi olan Qomolangma Dağı (Everest) zirvesine çıkan Çinli bilimsel keşif ekibi Perşembe günü dağdaki ana kampa güvenli şekilde geri döndü. 13 kişiden oluşan keşif ekibinin tümü fiziksel açıdan iyi durumda. Ekip Çarşamba günü 8.830 metre irtifada bir otomatik meteorolojik izleme istasyonu kurdu. İstasyon, dünyada en yüksek irtifada kurulan ilk istasyon olma özelliğine sahip. Ekip zirvedeyken, ilk kez yüksek doğrulukla ölçüm yapabilen radar kullanarak buz ve kar kalınlığını ölçtü ve daha sonra incelemek üzere örnek topladı.

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Toros Dağları, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Everest Dağı Zirvesine Çıkan Çinli Keşif Ekibi Ana Kampa Geri Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Everest Dağı Zirvesine Çıkan Çinli Keşif Ekibi Ana Kampa Geri Döndü - Son Dakika
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