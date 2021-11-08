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Everest'e tırmanan 3 Fransız dağcının kaybolduğu bölgede 3 ceset bulundu - Son Dakika

Everest'e tırmanan 3 Fransız dağcının kaybolduğu bölgede 3 ceset bulundu

08.11.2021 10:51
Everest'e tırmanan 3 Fransız dağcının kaybolduğu bölgede 3 ceset bulundu

Nepal'de Everest Dağı'na tırmanan 3 Fransız dağcının geçen hafta kaybolduğu bölgede 3 cesedin bulunduğu belirtildi.

Nepal'de Everest Dağı'na tırmanan 3 Fransız dağcının geçen hafta kaybolduğu bölgede 3 cesedin bulunduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Everest Dağı'na tırmanan ve 26 Ekim'den beri kayıp olan 3 Fransız dağcıyı arama çalışmalarının yapıldığı bölgede, yerel dağ rehberleri 3 ceset buldu.

Nepal polisi, cesetlerin, aramanın yapıldığı bölgenin çok yakınında bulunduğunu, kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kesilmişti

Nepal'de 26 Ekim'de isimlerinin Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi olduğu belirlenen 3 Fransız dağcı ile Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kopmuştu.

Bölgede başlayan arama kurtarma çalışmalarında zirve noktası 8 bin 849 metre olan dağın, 5 bin 900 metre yükseklikte dağcıların izlerine ulaşılmıştı.

Dağ turizminin yaygın olduğu Nepal, eylülden bu yana yabancı dağcıları yeni tip koronovirüs (Kovid-19) karantinasından muaf tutuyor.

Salgın nedeniyle 2020'de, 30 milyon nüfuslu ülkede turizm endüstrisi durma noktasına gelmişti.

Everest Dağı, Nepal, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Everest'e tırmanan 3 Fransız dağcının kaybolduğu bölgede 3 ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Everest'e tırmanan 3 Fransız dağcının kaybolduğu bölgede 3 ceset bulundu - Son Dakika
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