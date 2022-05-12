Everest'in Eteğinde Tarım - Son Dakika

EVEREST DAĞI ANA KAMPI, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Tingri ilçesine bağlı Zhaxizom kasabasında köylüler bir tarlada çalışıyor, 10 Mayıs 2022. Yaklaşık 4.200 metre irtifada bulunan Zhaxizom, Everest (Qomolangma) Dağı'na en yakın idari kasaba niteliğini taşıyor. Yüksek irtifa ve düşük sıcaklık nedeniyle burada ilkbahar dönemi tarım faaliyetleri Mayıs ayına kadar başlayamıyor. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)