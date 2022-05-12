Everest'in Eteğinde Tarım - Son Dakika
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Everest'in Eteğinde Tarım

12.05.2022 18:10
Everest'in Eteğinde Tarım

EVEREST DAĞI ANA KAMPI, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Tingri ilçesine bağlı Zhaxizom kasabasında köylüler bir tarlada çalışıyor, 10 Mayıs 2022. Yaklaşık 4.

EVEREST DAĞI ANA KAMPI, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Tingri ilçesine bağlı Zhaxizom kasabasında köylüler bir tarlada çalışıyor, 10 Mayıs 2022. Yaklaşık 4.200 metre irtifada bulunan Zhaxizom, Everest (Qomolangma) Dağı'na en yakın idari kasaba niteliğini taşıyor. Yüksek irtifa ve düşük sıcaklık nedeniyle burada ilkbahar dönemi tarım faaliyetleri Mayıs ayına kadar başlayamıyor. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Mayıs, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Everest'in Eteğinde Tarım - Son Dakika


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