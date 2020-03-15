"Everest'te mahsur kalan 2 vatandaşımız Türkiye'ye getiriliyor" - Son Dakika
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"Everest'te mahsur kalan 2 vatandaşımız Türkiye'ye getiriliyor"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz."

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Emin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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