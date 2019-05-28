Son Dakika Haberleri: Everest'te tırmanış sezonunda 11 kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Everest'te tırmanış sezonunda 11 kişi öldü

3 saat önce

Bu yılki Everest Dağı tırmanış sezonunda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Everest'te tırmanış sezonunda 11 kişi öldü, System.String[]
Bu yılki Everest Dağı tırmanış sezonunda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
CNN'de yer alan habere göre, dün 62 yaşındaki Amerikalı avukat Christopher John Kulish, Everest'in zirvesinden inerken yaşamını yitirdi.

Kulish'in Everest'in tepesinden inişe geçtiği sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi. Kulish'in ölümüyle Everest'te bu yılın tırmanış sezonunda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
Nepal Dağcılık Derneği Genel Sekreteri Kul Bahadur Gurung, yaptığı açıklamada Everest'te olması gerektiğinden daha fazla dağcı bulunduğunu belirtti.
Yetkililer, zorlu hava koşulları, tecrübe eksikliği ve artan sayıdaki ticari gezilerin ölüm riskini artırdığını ifade etti.
Everest'in 7 bin 900 metreyi geçen yüksek kesimleri "ölüm alanı" olarak tabir edilirken, zirveye tırmanmak isteyen dağcıların sayısının artmasının yol açtığı kalabalığın ölüm riskini artırdığı belirtiliyor.
Everest'in zirvesinde 1922'den beri 200'den fazla dağcı hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük çoğunluğunun cesetlerinin buzun ya da karın altında kaldığına inanılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:24 Kaynak: AA
Everest Dağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ecrin Bebeğin Ölüm Haberini Alan Demet Akalın İdam İstedi Gyan, Kayserispor'a haciz gönderdi, avukat devreye girince ikinci kez süre istendi Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Rage 2 oyunu incelemesi! İşte tüm merak edilenler Brezilya'da 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılmış halde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:24:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Everest'te tırmanış sezonunda 11 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]