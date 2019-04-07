Son Dakika Haberleri: Everton, Arsenal'ı Tek Golle Geçti

Everton, Arsenal'ı Tek Golle Geçti

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 1-0 yendi.

Everton, Arsenal'ı Tek Golle Geçti, System.String[]
İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 33. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Phil Jagielka'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer aldı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika görev yaptı.

Üst üste 3. galibiyetini alan Everton, 46 puanla 9. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan ve 6 hafta sonra kaybeden Arsenal ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:57 Kaynak: AA

Arsenal, Everton, Spor
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