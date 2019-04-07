Everton, Arsenal'ı Tek Golle Geçti
1 saat önce
İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 1-0 yendi.
İngiltere
Premier Lig'de Everton
, sahasında Arsenal
'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'in 33. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.
Ev sahibi takım, 10. dakikada Phil Jagielka'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun
, yedekler arasında yer aldı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
, 74 dakika görev yaptı.
Üst üste 3. galibiyetini alan Everton, 46 puanla 9. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan ve 6 hafta sonra kaybeden Arsenal ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:57 Kaynak: AA
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