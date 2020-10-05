Everton, Ben Godfrey'i transfer etti

İngiltere Premier Lig lideri Everton, Championship ekibi Norwich City'nin stoperi Ben Godfrey'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 20 ve 21 yaş altı milli takımlarının formasını giyen Godfrey ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi. Fakat İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve anlaşmada 5 milyon sterlinlik ek performans ödemesinin bulunduğunu öne sürdü.