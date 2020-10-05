Everton, Ben Godfrey'i transfer etti - Son Dakika

Everton, Ben Godfrey'i transfer etti

İngiltere Premier Lig lideri Everton, Championship ekibi Norwich City'nin stoperi Ben Godfrey'i renklerine bağladı.

Everton, Ben Godfrey'i transfer etti, System.String[]

İngiltere Premier Lig lideri Everton, Championship ekibi Norwich City'nin stoperi Ben Godfrey'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 20 ve 21 yaş altı milli takımlarının formasını giyen Godfrey ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi. Fakat İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve anlaşmada 5 milyon sterlinlik ek performans ödemesinin bulunduğunu öne sürdü.

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Everton, Ben Godfrey'i transfer etti - Son Dakika Spor

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