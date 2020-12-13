Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti

13.12.2020 01:09
Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti, System.String[]

İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Everton, Goodison Park Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk oldu.

Ev sahibi takım Sigurosson'un 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Everton, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 9 maçın ardından kaybeden Chelsea, bu skorla 22 puanda kalırken, Everton 23 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig, Chelsea, Everton, Londra, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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