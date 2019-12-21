Everton'da Ancelotti dönemi - Son Dakika
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Everton'da Ancelotti dönemi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

Mili futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da Carlo Ancelotti dönemi başlıyor. Lacivert-beyazlılar, 5 Aralık'ta görevine son verdiği Marco Silva'nın yerine Carlo Ancelotti'yi getirdi. Everton'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ancelotti ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Everton, Carlo Ancelotti'nin kariyerinde çalıştıracağı 10'uncu takım oldu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli'yi çalıştırmıştı. Anceloti'nin kariyerinde çalıştırdığı takımlar ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 farklı lig şampiyonluğu olmak üzere 20 kupası bulunuyor.


Carlo Ancelotti, Cenk Tosun, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:21 Kaynak: DHA
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