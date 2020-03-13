Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi - Son Dakika Spor

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, adı verilmeyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs semptomları saptandığı ve ivedilikle gözetim atına alındığı belirtildi.

Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından salgına karşı önlem amacıyla tüm oyuncu ve teknik ekibin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Everton, ligde 16 Mart Pazartesi günü lider Liverpool'u konuk edecek.

Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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