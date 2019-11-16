Son Dakika Haberleri: Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu...
Son Dakika Spor Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu... - Son Dakika Spor

Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Juventus'tan 30 milyon euroya transfer edilen forvet Moise Kean, Everton'da beklentileri karşılayamadı.

Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Juventus'tan 30 milyon euroya transfer edilen forvet Moise Kean, Everton'da beklentileri karşılayamadı. Son olarak antrenmana geç gelmesi ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Marco Silva tarafından kadro dışı bırakılan genç forvet için Everton günleri sona ermişe benziyor.


19 yaşındaki forvetin babası Jean Kean, İngiliz basınına konuşurken oğlunun İtalya'ya döneceğini belirtti.


"BU TRANSFER BİR HATAYDI"


Jean Kean, "Oğlumu İngiltere'ye göndermek bir hataydı. Henüz çok genç ve Everton'da kendini iyi hissedemedi. Umarım en kısa sürede İtalya'ya transfer olur. Roma'nın ilgisi var, bir anlaşma sağlanabilir mi bakacağız." diye konuştu.


Kean'in gitmesiyle birlikte yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun'un forma giyme şansı da artmış olacak. Milli futbolcu, Kean'in arkasında yedek bekliyordu...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşmaya vardı
Merih Demiral, Milan'a transfer oluyor Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:04:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]