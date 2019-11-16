Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu...

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Juventus'tan 30 milyon euroya transfer edilen forvet Moise Kean, Everton'da beklentileri karşılayamadı. Son olarak antrenmana geç gelmesi ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Marco Silva tarafından kadro dışı bırakılan genç forvet için Everton günleri sona ermişe benziyor.



19 yaşındaki forvetin babası Jean Kean, İngiliz basınına konuşurken oğlunun İtalya'ya döneceğini belirtti.



"BU TRANSFER BİR HATAYDI"



Jean Kean, "Oğlumu İngiltere'ye göndermek bir hataydı. Henüz çok genç ve Everton'da kendini iyi hissedemedi. Umarım en kısa sürede İtalya'ya transfer olur. Roma'nın ilgisi var, bir anlaşma sağlanabilir mi bakacağız." diye konuştu.



Kean'in gitmesiyle birlikte yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun'un forma giyme şansı da artmış olacak. Milli futbolcu, Kean'in arkasında yedek bekliyordu...

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