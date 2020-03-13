Everton'da corona virüsü karantinası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Everton'da corona virüsü karantinası! - Son Dakika Spor

Everton'da corona virüsü karantinası!

11 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

Everton'da corona virüsü karantinası!, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.


Kulüpten yapılan açıklamada, adı verilmeyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs semptomları saptandığı ve ivedilikle gözetim atına alındığı belirtildi.


Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından salgına karşı önlem amacıyla tüm oyuncu ve teknik ekibin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.


Everton, ligde 16 Mart Pazartesi günü lider Liverpool'u konuk edecek.

Everton, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi

Son Dakika Haberleri
13:28 Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı
13:25 UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm maçları erteledi
13:23 Trabzonspor'da Sörloth sevinci
13:22 Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak...
13:18 Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 13:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Everton'da corona virüsü karantinası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]