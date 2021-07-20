Everton'da forma giyen bir futbolcu çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı

Premier Lig skandal bir olayla çalkalanıyor. Everton'da bir futbolcu çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı alındı. İngiliz ekibi konuyla ilgili açıklama yaparken futbolcunun sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Everton kulübü yaptığı açıklamada, polis soruşturmasındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını doğruladı ve yetkilileri soruşturmalarla desteklemeye devam edeceğini belirtti. Futbolcu, daha sonra soruşturma sonuçlanana kadar kefaletle serbest bırakıldı.