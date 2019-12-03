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Everton'da Richarlison'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da Brezilyalı oyuncu Richarlison'un sözleşmesi uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da Brezilyalı oyuncu Richarlison'un sözleşmesi uzatıldı.
Everton Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.
Richarlison, 2018'de transfer olduğu Everton'da şu ana kadar 55 maça çıktı ve 20 gol attı.
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