Son Dakika Haberleri: Everton'da Richarlison'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı
Son Dakika Spor Everton'da Richarlison'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı - Son Dakika Spor

Everton'da Richarlison'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da Brezilyalı oyuncu Richarlison'un sözleşmesi uzatıldı.

Everton'da Richarlison'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da Brezilyalı oyuncu Richarlison'un sözleşmesi uzatıldı.

Everton Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.

Richarlison, 2018'de transfer olduğu Everton'da şu ana kadar 55 maça çıktı ve 20 gol attı.

Everton, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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