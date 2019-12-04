Son Dakika Haberleri: Everton'da Richarlison'un uzattı! 2024 yazına kadar...
Son Dakika Spor Everton'da Richarlison'un uzattı! 2024 yazına kadar... - Son Dakika Spor

Everton'da Richarlison'un uzattı! 2024 yazına kadar...

6 saat önce

Everton Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.

Everton'da Richarlison'un uzattı! 2024 yazına kadar..., System.String[]

Everton Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.


Richarlison, 2018'de transfer olduğu Everton'da şu ana kadar 55 maça çıktı ve 20 gol attı.


Everton, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00 
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