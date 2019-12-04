Everton'da Richarlison'un uzattı! 2024 yazına kadar...

Everton Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.



Richarlison, 2018'de transfer olduğu Everton'da şu ana kadar 55 maça çıktı ve 20 gol attı.



