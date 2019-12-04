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Everton'da Richarlison'un uzattı! 2024 yazına kadar...
6 saat önce
Everton Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.
Everton Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.
Richarlison, 2018'de transfer olduğu Everton'da şu ana kadar 55 maça çıktı ve 20 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00
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