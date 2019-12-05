Son Dakika Haberleri: Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi
Son Dakika Spor Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi - Son Dakika Spor

Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de milli sporcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollar ayrıldı.

Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de milli sporcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marco Silva'nın kulüpten ayrılışını onaylıyoruz, kulübümüz en kısa süre içinde yeni bir teknik direktör ile anlaşmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Portekizli teknik adam, ligde 14 puanla 18. sırada bulunan Everton ile bugüne kadar 61 maçta 1,41'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Fabio Alves Da Silva, Cenk Tosun, Everton, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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