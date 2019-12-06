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Everton'da teknik direktörlüğe 4 aday

6 saat önce

Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Marco Silva'nın görevine son veren Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da yönetim, takımın başına getirilmesi düşünülen 4 kişilik bir liste oluşturdu.

Everton'da teknik direktörlüğe 4 aday, System.String[]

Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Marco Silva'nın görevine son veren Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da yönetim, takımın başına getirilmesi düşünülen 4 kişilik bir liste oluşturdu. Bu listenin başında ise David Moyes ve bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira geliyor.

İngiltere Premier Lig'de geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonrası 14 puanla 18. sırada kendine yer bulan ve beklentilerin oldukça uzağında kalan Everton'da Teknik Direktör Marco Silva ile yollar ayrıldı.

Son olarak deplasmanda Liverpool'a karşı alınan 5-2'lik yenilgi sonrası Silva'nın görevine son veren kulübün İranlı sahibi Farhad Moshiri, yeni teknik adam arayışlarına da ara vermeden başladı.

4 kişilik listede 2 aday kesin

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton yönetimi, takımın başına getirilmesi için 4 kişilik bir aday liste belirledi. Söz konusu listenin başında David Moyes yer alıyor. 2002-2013 yılları arasında da Premier Lig ekibini çalıştıran deneyimli teknik adam, kulübün iç yapısını iyi bilmesi ve taraftarın isteklerini anlaması sebebiyle ön plana çıkıyor.

Mavileri çalıştırması düşünülen bir diğer isim Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Vitor Pereira. 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe'de görev yapan, iki sezondur da görev yaptığı Çin ekibi Shanghai SIPG ile ilk sezonunda Çin Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşan Portekizli teknik adamı, özellikle Moshiri'nin çok istediği belirtiliyor.

Bu listede bulunan diğer iki aday ise henüz netlik kazanmadı. Yönetim, Eddie Howe, Mark Hughes, Mikel Arteta ve Marcelo Gallardo isimlerinden ikisini son görüşmelerin ardından değerlendirmeye alacak.

(Uygar Aydın/İHA)

Fabio Alves Da Silva, Everton, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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Everton'da Vitor Pereira teknik direktörlük için ilk aday
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