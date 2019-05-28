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Everton'ın gözü Kagawa'da

46 dakika önce

İngiliz ekibi Everton, Beşiktaşla olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Borussia Dortmund'a geri dönün Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor.

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İngiliz ekibi Everton, Beşiktaşla olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Borussia Dortmund'a geri dönün Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan ayrılan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'a dönmüştü. Alman ekibiyle 1 yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:37 Kaynak: İHA
Shinji Kagawa, Borussia Dortmund, Everton, Spor
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