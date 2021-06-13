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Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu - Son Dakika

Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu

13.06.2021 12:34
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu, System.String[]

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, Everton futbol direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşme Kolombiya'da bile ses getirirken; Gol Caracol spor sitesinde, "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan James Rodriguez ve Yerry Mina'yı eğitmeye Everton'a gidiyor" başlıklı bir haber yer aldı ve ülkede bu çok konuşuldu.

Sarı-Kırmızılı takımın efsane hocası Fatih Terim'in son günlerde Everton'a gideceği iddiaları Avrupa basınında olduğu gibi Amerika kıtasında da çok konuşuluyor. Fatih Terim'in Everton'a gitme ihtimali Kolombiya'da çok ciddi görüldü.

Fatih Terim'in Everton'la ile görüşmesi Kolombiya'da bile ses getirdi

"GÜNLERİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gol Caracol'da yapılan haberde, "Galatasaray'da kimsenin beklemediği gibi gitti işler. Türkiye şampiyonluğu kaçtı, Falcao dahil olmak üzere taraftarlar tüm takıma eleştirilerini artırdı. Terim bile ayrılmak zorunda kaldı. Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Terim Everton'a yakıştırıldı. Falcao'nun hocası olmaktan James Rodriguez ve Yerry Mina'yı eğitmeye Everton'a gidiyor. Günlerin geçmesini bekleyeceğiz" denildi.

Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu

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Son Dakika Spor Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu - Son Dakika Spor


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