Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu

Sarı-Kırmızılı takımın efsane hocası Fatih Terim'in son günlerde Everton'a gideceği iddiaları Avrupa basınında olduğu gibi Amerika kıtasında da çok konuşuluyor. Fatih Terim'in Everton'a gitme ihtimali Kolombiya'da çok ciddi görüldü.

"GÜNLERİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gol Caracol'da yapılan haberde, "Galatasaray'da kimsenin beklemediği gibi gitti işler. Türkiye şampiyonluğu kaçtı, Falcao dahil olmak üzere taraftarlar tüm takıma eleştirilerini artırdı. Terim bile ayrılmak zorunda kaldı. Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Terim Everton'a yakıştırıldı. Falcao'nun hocası olmaktan James Rodriguez ve Yerry Mina'yı eğitmeye Everton'a gidiyor. Günlerin geçmesini bekleyeceğiz" denildi.