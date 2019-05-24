Son Dakika Haberleri: Everton, Lössl'ü transfer etti

Everton, Lössl'ü transfer etti

8 saat önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.

Everton, Lössl'ü transfer etti, System.String[]
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Jonas Lössl ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Danimarkalı kaleci, geçen sezon Premier Lig'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:00 Kaynak: AA
Everton, Spor
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