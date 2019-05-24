Everton, Lössl'ü transfer etti
8 saat önce
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:00 Kaynak: AA
Premier Lig takımlarından Everton
, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Jonas Lössl ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Danimarkalı kaleci, geçen sezon Premier Lig'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.
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