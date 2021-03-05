Everton maçında attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Diagne, bu sezon 3. kez aynı durumu yaşadı

Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın Ocak'ta Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'nin talihsizliği devam ediyor. WBA formasıyla 7 maçta 1 gol ve 1 asist performans sergileyen ve taraftarın beğenisini kazanan Diagne, Premier Lig'de Everton maçına damga vurdu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Richarlison konuk takımı öne geçirdi.

DAHA ÖNCE DE 2 GOLÜ İPTAL EDİLMİŞTİ

Golden sonra ataklarını sıklaştıran WBA'da Mbaye Diagne 90+3'de takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Ancak VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı. Böylece bu sezon Diagne'nin 3. golü de VAR'a takılmış oldu.

Golcü oyuncu daha önce Tottenham maçında da 2 gol atmış ve 2 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Senegalli golcü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kendimi artık Premier Lig'e tamamen adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Ben galip gelmek ve gol atmak için savaşmayı seviyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi herkese göstermek istiyorum" demişti.