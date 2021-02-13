Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girdi - Son Dakika

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girdi

13.02.2021 14:22
Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girdi, System.String[]

Milli futbolcu Cenk Tosun'un Everton'dan eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu.. İtalyan çalıştırıcının evine giren 2 hırsız, konutta bulunan kasayı çalarak kaçtı. İngiltere'de Sadio Mane ve Dele Alli gibi yıldız futbolcular da hırsızlık şokuyla sarsılmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 61 yaşındaki teknik adamın Merseyside bölgesindeki Blundellsands'ta bulunan evine giren iki hırsız, konuttaki kasayı çalarak kaçtı.

Ancelotti'nin 36 yaşındaki kızı Katia'nın hırsızlık anında evde tek başına olduğu ve hemen polise haber verdiği belirtildi.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, dün akşam gerçekleşen olayda kimsenin zarar görmediği ve hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

YILDIZ FUTBOLCULAR DA AYNI KADERİ YAŞADI

İngiltere'de geçen yıl, Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun yanı sıra Tottenhamlı Dele Alli ve o dönem takım arkadaşı olan Jan Vertonghen'in evi soyulmuştu. Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane'nin evi de 2017 ve 2019 yıllarında iki kez hırsızların hedefi olmuştu.

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girdi

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Son Dakika Spor Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girdi - Son Dakika Spor


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