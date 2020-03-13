Evertonlı bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Bundesliga'da da erteleme kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, bir futbolcusunda 'koronavirüs' semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir oyuncu koronavirüse yakalandı. İngiliz ekibi bunun üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığını, tesislerin de kapatıldığını duyurdu.Öte yandan Almanya Bundesliga'da tüm maçlar koronavirüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı. Bundesliga yönetimi, bu haftasonunda oynanacak tüm maçların oynanacağını, ancak salı gününden sonra bu kararın aktif edileceğini açıkladı.