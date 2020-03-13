Evertonlı futbolcuda korona virüs şüphesi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Evertonlı futbolcuda korona virüs şüphesi! - Son Dakika Spor

Evertonlı futbolcuda korona virüs şüphesi!

6 saat önce

Everton'da bir oyuncunun korona virüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı.

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Everton'da bir oyuncunun korona virüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, bir oyuncusunda virüs semptomlarına rastlandığını, bu nedenle tüm takımın ve personelin karantinaya alındığını duyurdu.


İngiliz ekibi, ayrıca Goodison Park ve tesislerin yanı sıra Liverpool City Center'daki Everton iş yerlerini de kapatma kararı aldı.


İngiltere Hükümeti ve Halk Sağlığı yönergelerine uyulmaya devam edileceği, Premier Lig'de gelecek fikstürlerle ilgili sonraki adımların ise gelişmelere göre ele alınacağı belirtildi. - İSTANBUL

Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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