Everybody's Talking About Jamie Filmi

Jonathan Butterell'in yönetmenliği ve Dan Gillespie Sells ve Tom MacRae'nin senaryosuyla çekilen müzikal drama filminin başrollerini Charlotte Salt, Sharon Horgan, Ralph Ineson, Richard E. Grant ve Sarah Lancashire paylaşıyor.

Yönetmen: Jonathan Butterell

Senaryo: Dan Gillespie Sells, Tom MacRae

Oyuncular: Charlotte Salt, Sharon Horgan , Ralph Ineson, Richard E. Grant, Sarah Lancashire, Adeel Akhtar, Layton Williams, John McCrea, Samuel Bottomley , Shobna Gulati, Max Harwood, Steven Eljay, Ramzan Miah, Daniel Wallace, Rachel Izen, Lauren Patel, Shameem Ahmad, Noah Leggott, Dannie Pye, Evo Payne, Alex Anstey, Courtney Bowman, David Vickers, Alan Connor, Hayley Victoria Leeson, Tim Wildman

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Everybody's Talking About Jamie

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 23.10.2020



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