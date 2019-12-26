"Evet" dediler
6 saat önce
Aile arasında sade bir törenle dünyaevine giren çiftten gelinin şahitliğini kardeşi Zeynep Köseoğlu üstlenirken damadın şahitliğini ise Özgür Yici yaptı.
Aile arasında sade bir törenle dünyaevine giren çiftten gelinin şahitliğini kardeşi Zeynep Köseoğlu üstlenirken damadın şahitliğini ise Özgür Yici yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:17
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