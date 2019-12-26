"Evet" dediler - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Evet' dediler - Son Dakika Magazin

"Evet" dediler

6 saat önce

Aile arasında sade bir törenle dünyaevine giren çiftten gelinin şahitliğini kardeşi Zeynep Köseoğlu üstlenirken damadın şahitliğini ise Özgür Yici yaptı.

Aile arasında sade bir törenle dünyaevine giren çiftten gelinin şahitliğini kardeşi Zeynep Köseoğlu üstlenirken damadın şahitliğini ise Özgür Yici yaptı.

Zeynep Köseoğlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:17 
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