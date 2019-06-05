'Evet'in maliyeti en az 20 bin lira

Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.

Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.

Haber Yayın Tarihi :

Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı

Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi

Van, İranlı turistler için seferber oldu!

Yeni Seyahat Acenteleri yasasıyla tatil sigortalanıyor