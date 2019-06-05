Son Dakika Haberleri: 'Evet'in maliyeti en az 20 bin lira
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'Evet'in maliyeti en az 20 bin lira

19 dakika önce

Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.

'Evet'in maliyeti en az 20 bin lira, System.String[]
Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:18 
Ekonomi
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