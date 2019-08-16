Son Dakika Haberleri: Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
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Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı

1 saat önce

Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldıİSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.

Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
İSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.
Evgeny Grinko, "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi
Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:14 Kaynak: AA
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