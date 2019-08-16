Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
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Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldıİSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:14 Kaynak: AA
Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye
'de sahne aldı
İSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.
Evgeny Grinko, "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi
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