Evgeny Grinko, Harbiye'de sahne aldı

"Harbiye
Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, hayranlarıyla buluştu.
Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'ndeki konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kendisini dinlemeye gelenleri, Türkçe "İyi akşamlar" diyerek selamlayan Evgeny Grinko, "Birkaç kelime Türkçe biliyorum, bu da onlardan biriydi. Bu akşam müzisyen arkadaşlarımla beraber sizin için çalacağız. Umarım eğlenirsiniz." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık iki saat süren konserde, Rus piyanist, "Valse", "Epilogue", "Carousel
", "Faulkner's Sleep", "Field", "Once Upon A Time", "Prologue", "Noir", "Winter Sunshine" ve "Serenade" gibi bestelerini icra etti.
Konser boyunca sanatçıya, kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.
Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, Bayhan prodüksiyon tarafından gerçekleşen Türkiye
turnesi kapsamında 7 Ekim'de Konya Selçuklu
Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da, 9 Ekim'de Ordu
Kültür Sanat Merkezinde, 10 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi
Sanat Merkezinde, 11 Ekim'de Trabzon
'da Karadeniz Teknik Üniversitesi
içerisinde yer alan Atatürk Kültür Merkezinde, 15 Ekim'de Mersin Yenişehir
Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde, 16 Ekim'de Adana
'da Yaşar Kemal
Kültür Merkezinde ve 17 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi
Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde konser verecek.