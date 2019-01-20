Son Dakika Haberleri: Evhami "Bir Osmanlı Komedisi" Seyirciyle Buluşuyor

Evhami "Bir Osmanlı Komedisi" Seyirciyle Buluşuyor

26 dakika önce

Feraizcizade Mehmet Şakir'in yazdığı Evhami "Bir Osmanlı komedisi" Ziya Kibar'ın yönetmenliğinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde seyirciyle buluşuyor.

Evhami
Feraizcizade Mehmet Şakir'in yazdığı Evhami "Bir Osmanlı komedisi" Ziya Kibar'ın yönetmenliğinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde seyirciyle buluşuyor.

21 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak Osmanlı komedisi Evhami, her pazartesi ve salı günleri ücretsiz izlenebilecek.

Tek perde olarak oynanacak oyunda, Cumhur Seval, Ahmet Buğrahan Yanık, Yakup Çağlayan, Ahmet Eymen Atalay, Hilal Yelkenci, İskender Yeşilçayır, Muhammet Ali Aras, Şule Atilay, Edanur Aydın ve Mahmut Coşkun sahneye çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:23 Kaynak: AA

İbrahim Erkal, Kültür Sanat
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