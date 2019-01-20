Evhami "Bir Osmanlı Komedisi" Seyirciyle Buluşuyor

Feraizcizade Mehmet Şakir'in yazdığı Evhami "Bir Osmanlı komedisi" Ziya Kibar'ın yönetmenliğinde İbrahim Erkal
Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde seyirciyle buluşuyor.
21 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak Osmanlı komedisi Evhami, her pazartesi ve salı günleri ücretsiz izlenebilecek.
Tek perde olarak oynanacak oyunda, Cumhur Seval, Ahmet Buğrahan Yanık, Yakup Çağlayan
, Ahmet Eymen Atalay, Hilal Yelkenci, İskender
Yeşilçayır, Muhammet Ali
Aras, Şule Atilay, Edanur Aydın
ve Mahmut Coşkun sahneye çıkacak.