Son Dakika Haberleri: Evhami Oyununa Yoğun İlgi

Evhami Oyununa Yoğun İlgi

35 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca sahnelenen "Evhami" adlı tiyatro oyununa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Evhami Oyununa Yoğun İlgi, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca sahnelenen "Evhami" adlı tiyatro oyununa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen Osmanlı komedisi "Evhami" oyunu ilk olarak sergilendiği 21 Ocak 2019 Pazartesi'den bugüne kadar 4 kez seyirciyle buluştu.

Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı ve Ziya Kibar yönetmenliğinde günümüze uyarlanan oyunda, Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan oyuncuların yanı sıra şehrin tanınmış tiyatrocularından Cumhur Seval, Yakup Çağlayan ve Ahmet Buğrahan Yanık da rol aldı.

Şu ana kadar dört gösterimi de yoğun ilgi gören oyun, şubat ayı süresince her pazartesi ve salı günleri aynı merkezde saat 19: 00'da sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Erzurum, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gabriel Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı İsrail Askerleri, Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğu Sokak Ortasında Öldürdü

Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evhami Oyununa Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]