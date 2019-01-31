Evhami Oyununa Yoğun İlgi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca sahnelenen "Evhami" adlı tiyatro oyununa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca sahnelenen "Evhami" adlı tiyatro oyununa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen Osmanlı komedisi "Evhami" oyunu ilk olarak sergilendiği 21 Ocak 2019 Pazartesi'den bugüne kadar 4 kez seyirciyle buluştu.



Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı ve Ziya Kibar yönetmenliğinde günümüze uyarlanan oyunda, Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan oyuncuların yanı sıra şehrin tanınmış tiyatrocularından Cumhur Seval, Yakup Çağlayan ve Ahmet Buğrahan Yanık da rol aldı.



Şu ana kadar dört gösterimi de yoğun ilgi gören oyun, şubat ayı süresince her pazartesi ve salı günleri aynı merkezde saat 19: 00'da sahne alacak.

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