Evi alev alev yanarken balkona çıkıp, alkol almaya devam etti - Son Dakika
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Evi alev alev yanarken balkona çıkıp, alkol almaya devam etti

15.03.2023 23:47

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın 2'nci katındaki evde yangın çıktı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın 2'nci katındaki evde yangın çıktı. Evi yanan alkollü kişi balkona çıkıp içki içmeye devam ederken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. 843'üncü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİ YANARKEN, BALKONDA ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİ

Kimliği tespit edilemeyen alkollü kişi, evin yanmasına aldırış etmeden, balkona çıkarak içki içmeye devam etti. Çevredeki vatandaşlar alkollü kişiyi aşağı atlaması için ikna etmeye çalışırken, o anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

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