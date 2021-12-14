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Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu - Son Dakika

Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu

14.12.2021 11:36

Konya'da boşanma aşamasındaki karısının yaşadığı eve gelen alkollü adam, çıkan tartışmada baldızını karnından vurdu. Yaşanan arbedede kız kardeşini kurtarmak için kocasının elinden silahı almaya çalışan kadın, aynı tabancayla saldırgan kocasını yaraladı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ergün K. (27), alkollü bir şekilde uzaklaştırma kararı bulunan sokakta site içerisinde bulunan karısının yaşadığı eve geldi.

Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu

KARISININ KIZ KARDEŞİNİ KARNINDAN YARALADI

Çıkan sözlü tartışmanın ardından Ergün K. yanında bulunan tabancayla karısı Ersen K.'nin kız kardeşi Ebru Ç.'yi karnından yaraladı.

Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu

ARBEDEDE BACAĞINDAN YARALANDI

Bu sırada çıkan arbedede Ersen K. kocasının elindeki tabancayı alarak Ergün K'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Elinden aldığı silahla kocasını yaralayan Ersen K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu

Dikilitaş, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evi basıp baldızını vurdu! Dehşet saçan kocanın ölümü az kalsın karısının elinden oluyordu - Son Dakika
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