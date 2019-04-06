Son Dakika Haberleri: Evi Bombalanan Filistinli Gelin, Hamas Liderinin Evinden Gelin Çıktı

Evi Bombalanan Filistinli Gelin, Hamas Liderinin Evinden Gelin Çıktı

32 dakika önce

- Evi bombalanan Filistinli gelin, Hamas liderinin evinden gelin çıktıGAZZE - İsrail'in saldırılarında evi yıkılan Filistinli gelin, Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin evinden gelin çıktı.

Evi Bombalanan Filistinli Gelin, Hamas Liderinin Evinden Gelin Çıktı, System.String[]
- Evi bombalanan Filistinli gelin, Hamas liderinin evinden gelin çıktı

GAZZE - İsrail'in saldırılarında evi yıkılan Filistinli gelin, Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin evinden gelin çıktı.
İsrail'in bombalı saldırıları sonucu evi yıkılan Filistinli gelin Shayma al-Hiwiti'ye Hamas lideri İsmail Haniye evini açtı. Baba evi yıkılan gelini damat Haniye'nin evinden aldı. Hamas lideri İsmail Haniye, "İsrail'in terörüne rağmen biz biriz" diyerek evini açtı.
Güzellik Salonu sahibi Fadwa al-Lulu da Haniye'yi destekleyerek Filistinli gelin Shayma'nın makyajını yaptı. 20 yaşında olan Shayma, beyaz gelinliği ve Filistin bayrağı ile güzellik salonundan çıkarak Haniye'nin evine geldi. Damat, gelini Haniye'nin evinden çıkarıp kendi evine götürdü. Shayma'nın annesi Um Hani Al-Hiwiti ise bütün Filistinlilerin, Filistin'i İsrail'in elinden kurtarana kadar sabırlı ve güçlü olmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan Um Hani, evinin yıkılmasına rağmen kızının mutlu olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:48 Kaynak: İHA

Hani, İsrail, Hamas, Güncel
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