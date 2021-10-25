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Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı

25.10.2021 11:22

Trabzon'da eserleriyle çevre sorunlarına dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın bölgedeki kültür balıkçılığı tesislerine karşı düzenlenen basın açıklamasına saatler kala evinde yangın çıktı. Yangında evi ve eserleri küle dönen Erhan, yine de basın açıklamasına katıldı. Erhan, basın açıklamasında gözyaşlarıyla "Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez" derken, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, tek yaşadığı, Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan'ın ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi, Erhan'ın tabloları da küle döndü.

Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine 'kundaklama' şüphesi

YANGININ KUNDAKLAMADAN KAYNAKLI OLDUĞU İDDİASI

Ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Erhan'ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti.

Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine 'kundaklama' şüphesi

EVİ YANDI, YİNE DE BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI

Ressam Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamada konuşan Erhan;

Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine 'kundaklama' şüphesi

''ÇAMBURNU'NA KİMSE KAFES SAPLAYAMAZ''

"Bu projeler, geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri son derece olumsuz etkileyecektir. Kültür balığı tesisi için düşünülen bölge, görüntü kirliği yaratacak ve genel estetiği bozarak yerel turizmi etkileyecektir. Kafeslerde kullanılacak yemler, doğal ortamdaki deniz balıklarının besin zincirinin bozulmasına neden olacaktır. Denizlerde yakalanan küçük balıklar, çiftliklerde yem olarak kullanılacağı için küçük deniz balıkları soyları tükenmekte olacak ve hamsi kültürü tehdit altına girecek. Bu projeye kesinlikle karşıyız. Çamburnu'na kimse kafes saplayamaz" diye konuştu.

Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine 'kundaklama' şüphesi

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

'Evinin yandığını hatırlatan Erhan, "Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez" dedi. Gökçe Erhan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine 'kundaklama' şüphesi

ÇÖPLÜKTE SERGİ AÇMIŞTI

Ressam Gökçe Erhan, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla daha önce çöplük alanda yağlı boya resim sergisi açıp, "Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine 'kundaklama' şüphesi
Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı
Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı

Karadeniz Bölgesi, Ressam, Yangın, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Bence kendi yaptı yada yaptırmıştır aynı güne denk gelmesi payidardir,mademki onemsiz benimde evim yok yapiver bir evde bana,yapmaz o zaman cevreni dusunmuyorsun kendini reklam etmene gerek yok Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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