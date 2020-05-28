Evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı. Evinin yangında kullanılamaz hale geldiğini gören kadın fenalaştı.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin üst katında saat 12.30 sıralarında çıktı. Evde yaşayanlar, yangın çıktığını fark edince kendilerini güçlükle dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kendini güçlükle dışarı atan ve evinin yanışını çaresizlik içinde izleyen ev sahibi kadın, fenalık geçirdi. Kadına ilk müdahaleyi, olay yerindeki 112 Acil ekipleri yaptı.