Son Dakika Haberleri: Evi Çöken Aile Yardım Bekliyor

Evi Çöken Aile Yardım Bekliyor

1 saat önce

Elazığ'da kerpiç evleri çöken Koçer ailesi, destek talep etti.

Elazığ'da kerpiç evleri çöken Koçer ailesi, destek talep etti.

Mollakendi beldesine bağlı Karşıbağ köyünde eşi ve çocuğuyla yaşayan İzzet Koçer'e ait, alt kısmı ahır olarak kullanılan iki katlı ev, gece çöktü. Olayın ardından ev kullanılmaz hale gelirken, 5 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu.

Kış ayında evsiz kalan ve hayvanlarını kaybeden aile, kendilerine geçici olarak sağlanan kerpiç bir eve yerleşti.

İzzet Koçer, AA muhabirine, gece deprem olduğunu sanıp eşi ve çocuğuyla dışarı çıktıklarını, ardından evin çöktüğünü belirterek, "Saat 03.00 gibi çatırdama sesleri geldi, anladımki ev yıkılacak. Hemen dışarı çıktık. Aradan 5 dakika geçmedi, ev çöktü. Evsiz kaldık, hayvanlarım telef oldu." dedi.

Fatma Koçer ise sesleri ilk kendisinin duyduğunu, ardından ışığı açtığını dile getirerek, "Baktım ki evin duvarları çatlıyor. Eşimi ve oğlumu uykudan uyandırdım, kendimizi dışarı attık. Dışarı çıktıktan sonra ev içerisindeki hayvanlarla birlikte yıkıldı. 5 ineğimiz vardı, geçimimizi onlarla sağlıyorduk. Hayvanlar telef oldu, biz de bittik." ifadesini kullandı.

Hayvanlardan elde ettikleri süt ve yağla geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Koçer, evlerinin yıkılması ve hayvanlarının telef olması sonucu yardıma muhtaç hale geldiklerini, yardım beklediklerini kaydetti.

Olayın ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla, AFAD ekiplerince aileye geçici barınma ve gıda desteği sağlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:33 Kaynak: AA

Mollakendi, Elazığ, 3. Sayfa
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