Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti - Son Dakika
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Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti

12.09.2022 17:14

İstanbul Çağlayan Mahallesi'nde Joseph isimli yabancı uyruklu baba, evi dağıttıkları gerekçesiyle bahçeye çıkardığı 3 çocuğunu tek tek sopayla dövdü. Acı içinde kıvranan çocuklar çığlık atarken, o anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Öte yandan şüpheli şahsın oturma izninin olduğu ancak çalışma izninin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane'de 3 çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Joseph J., akşam saatlerinde evi dağıttıkları gerekçesiyle çocuklarını bahçeye çıkarttı.

3 ÇOCUĞUNU SOPAYLA TEK TEK DÖVDÜ

Şahıs ardından eline geçirdiği tahta bir sopayla 7 yaşındaki kız çocuğu J.J.J., 10 yaşındaki erkek çocuğu L.J. ve 8 yaşındaki erkek çocuğu olan J.J.'yi sopayla tek tek dövmeye başladı. Sopayla dövülüp evin içine sığınan çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SEBEBİ EVİ DAĞITMALARI

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri baba Joseph J.'yi gözaltına alırken, 3 çocuğu ise muhafaza altına aldı. Şahsın oturma izninin olduğu ancak çalışma izninin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

ANNELERİNİN NİJERYA'DA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çocuklarının annelerinin ise Nijerya'da olduğu ve şahsın ise ticaretle uğraştığı öğrenildi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şahsın 3 çocuğu ise savcılık talimatıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi

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Kaynak: İHA

Kağıthane, Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti - Son Dakika
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