Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler - Son Dakika

Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler

14.01.2021 08:51

Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Birimi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine baskına gittikleri evin pavyona dönüştürüldüğünü gördü.

Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Birimi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine baskına gittikleri evin pavyona dönüştürüldüğünü gördü. Ekipler, 3 kadın, işletmeci ve eğlenmeye gelenlere toplam 25 bin 200 TL ceza kesti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Birimi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ihbar üzerine 25 Mart Mahallesi SSK Bloklarında bir adrese baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında ikametin eğlence merkezi haline çevrildiği, içeride 4 kişinin alkol aldığı ve 3 kadının burada çalıştığı görüldü.

Odalara alkol depolamışlar

Ekiplerin evde yaptığı detaylı aramalarda, ikametin değişik odalarında toplamda 35 adet çeşitli markalarda alkollü içeceklerin görülmesi üzerine toplamda 8 kişiye 25 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken ev zabıta ekiplerince mühürlendi. Ayrıca, işletme sahibi Osman Ö.'ye 17 bin 399 TL idari para cezası uygulandı. Çok sayıda suç kaydı olan işletme sahibi ve evde bulunan alkol şişeleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler
Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler
Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler
Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evi eğlence merkezine çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler - Son Dakika


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